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На що звертати увагу перед купівлею вживаних автомобілів?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лис, 2021 14:40
Пропонуємо до обговорення:
Отже, ви вирішили це важливе питання — купити новий або вживаний автомобіль. Купівля вживаних автомобілів може бути відмінним способом пересування без високої ціни на нове авто. Але як переконатися, що б/у автівка відповідає всім заявленим в інтернет-оголошенні характеристикам?
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R2
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Додано: Чет 11 лис, 2021 14:40
Мягко говоря советы не профессиональные,а откровенно -тупые.Можно перечислять много ляпов,но приведу самый "крутой" в тест драйве-"спланируйте свой маршрут и испытайте авто на прочность".
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sena_2008atp
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Додано: Чет 11 лис, 2021 18:32
sena_2008atp написав:
Мягко говоря советы не профессиональные,а откровенно -тупые.
Ну так, мета цієї статті - не дати корисні поради, а завуальовано прорекламувати "кваліфікованих майстрів компанії Centr Turbin". І ваш коментар підтверджує те, що у них це вийшло. )))
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NetSerpent
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