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Як правильно закрити
банківську картку

Як правильно закрити банківську картку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:10

Як правильно закрити банківську картку

Пропонуємо до обговорення:
Недостатньо просто перестати користуватися карткою, якщо вона вам не потрібна.

Дивися повний текст Як правильно закрити банківську картку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:10

В любому випадку потрібно звернутись до свого менеджера і уточнити, які умови обслуговування карти, чи є комісія і тд.
Rainbow
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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