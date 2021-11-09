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У Києві посилять контроль
за дотриманням карантину

У Києві посилять контроль за дотриманням карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:56

У Києві посилять контроль за дотриманням карантину

Пропонуємо до обговорення:
У всіх районах столиці посилюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів в умовах "червоної" зони.

Дивися повний текст У Києві посилять контроль за дотриманням карантину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:56

Лучше бы новые больницы строили, контролёры! Слабо? Да, ходить и шугать людей веселее и прибыльнее!
Omega
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:00

  Omega написав:Лучше бы новые больницы строили, контролёры! Слабо? Да, ходить и шугать людей веселее и прибыльнее!

Ну да, конечно. Это как не брать деньги за парковку, а строить халявные паркинги.
Так и сейчас: народ вместо вакцинации надеется на халявную медицину. Если бы после ковида выписывали с больницы со счетом за лечение, то такого количества антиваксов не было бы.
andrey_spec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:01

  Omega написав:Лучше бы новые больницы строили, контролёры! Слабо? Да, ходить и шугать людей веселее и прибыльнее!

Да, в принципе, больниц понастроить -- не большая проблема. Где врачей для этих больниц брать? -- их, по слухам, 6 лет учить нужно :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:03

  Omega написав:Лучше бы новые больницы строили, контролёры! Слабо? Да, ходить и шугать людей веселее и прибыльнее!

Контроля по факту и не было. Теперь эту фейерическую бесконтрольность собираются усилить в четыре раза. :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:41

Оказывается - проблема. И их не хватает. За 2 года хоть дну построили? Ну-ну, колитесь, на здоровье! Верьте в панацею.
Omega
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:51

  Omega написав:Оказывается - проблема. И их не хватает. За 2 года хоть дну построили? Ну-ну, колитесь, на здоровье! Верьте в панацею.

"Хоть одну" врачей? :shock: Или это так неприятные вопросы игнорируются?.. :roll:
_hunter
 
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