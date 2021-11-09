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В Києві відкрили рух на оновленій частині Великої...
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:26
Пропонуємо до обговорення:
У Києві відновили автомобільний рух на оновленій частині Великої кільцевої дороги від Одеської площі до вулиці Ватутіна.
Дивися повний текст В Києві відкрили рух на оновленій частині Великої кільцевої дороги
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:27
За ту халтуру треба саджати. Там люки вже провалені.
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unicdima
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:50
unicdima написав:
За ту халтуру треба саджати. Там люки вже провалені.
Сразу видно человека, проехавшегося по отремонтированной дороге! Не подскажете, проезд по Кольцевой открыт от самой развилки с ул.Черновола ( АЗС SOCAR) до Одесского моста, или местами дорожники забаррикадировались и ещё что-то делают? Набираю пробки Киева в поисковике, а там у всех пробки на Кольцевой нарисованы по-разному, вплоть до того, что по-прежнему двухстороннее движение по одной проезжей части дороги.
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warlamp
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:32
warlamp написав:
Сразу видно человека, проехавшегося по отремонтированной дороге! Не подскажете, проезд по Кольцевой открыт от самой развилки с ул.Черновола ( АЗС SOCAR) до Одесского моста, или местами дорожники забаррикадировались и ещё что-то делают? Набираю пробки Киева в поисковике, а там у всех пробки на Кольцевой нарисованы по-разному, вплоть до того, что по-прежнему двухстороннее движение по одной проезжей части дороги.
Я с Одесской ехал, противоположная тоже была открыта. А сегодня ехал от аэропорта в сторону Борщаги и пробка в сторону Теремков стояла огроменная, видимо что-то копали еще. Открыли проезд для пиара Кличка, а там еще работы полно, сплошные недоделки, они еще год там будут копатся.
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unicdima
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:50
unicdima написав: warlamp написав:
Сразу видно человека, проехавшегося по отремонтированной дороге! Не подскажете, проезд по Кольцевой открыт от самой развилки с ул.Черновола ( АЗС SOCAR) до Одесского моста, или местами дорожники забаррикадировались и ещё что-то делают? Набираю пробки Киева в поисковике, а там у всех пробки на Кольцевой нарисованы по-разному, вплоть до того, что по-прежнему двухстороннее движение по одной проезжей части дороги.
Я с Одесской ехал, противоположная тоже была открыта. А сегодня ехал от аэропорта в сторону Борщаги и пробка в сторону Теремков стояла огроменная, видимо что-то копали еще. Открыли проезд для пиара Кличка, а там еще работы полно, сплошные недоделки, они еще год там будут копатся.
Благодарю! Это они приурочили проезд к открытию ТРЦ Respublika Park.
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warlamp
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