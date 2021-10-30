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Верховна Рада купить для свого
автопарку автомобілі за...

Верховна Рада купить для свого автопарку автомобілі за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:51

  gym написав:Что-то не складывается у меня в голове, за наши деньги, эти "слуги" выбирают комплектацию "Престиж" в полной коже, с подогревом и другими люксовыми опциями, чтоб возить свои дохрена перетрудившиеся задницы??

именно так, потому что не нужно обосновывать необходимость такой покупки - захотели, приняли решение, оформили по процедуре и выставили на "тендер"... и профит... т.е. кайф... чем оно помогает выполнению текущих обязанностей очень интересно.... все думаю составить запрос на эту тему, интересно как будут отписываться :mrgreen:
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 08:09

Re: Верховна Рада купить для свого автопарку автомобілі за..

Toyota Land Cruiser Prado - це улюблений чиновницький робочий автомобіль. І обовязково що було Prado. Японці гарно заробляють на комплексах українців.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 16:35

А не стыдно им на свои нужды тратить деньги в такое тяжелое время.
svetlanamordyga
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:29

  Tamagoch написав:
  gym написав:Что-то не складывается у меня в голове, за наши деньги, эти "слуги" выбирают комплектацию "Престиж" в полной коже, с подогревом и другими люксовыми опциями, чтоб возить свои дохрена перетрудившиеся задницы??

именно так, потому что не нужно обосновывать необходимость такой покупки - захотели, приняли решение, оформили по процедуре и выставили на "тендер"... и профит... т.е. кайф... чем оно помогает выполнению текущих обязанностей очень интересно.... все думаю составить запрос на эту тему, интересно как будут отписываться :mrgreen:

Ути-путечки -- "обидели мышку, написали в норку" -- купили машины, не посоветовавшись с gym :lol:

Tamagoch, ого! -- а может не стоит так жестко -- аж прямо "запрос составить"! :shock: -- может для начала простым письмом :roll:
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