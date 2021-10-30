|
|
|
Верховна Рада купить для свого автопарку автомобілі за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 лис, 2021 17:51
gym написав:
Что-то не складывается у меня в голове, за наши деньги, эти "слуги" выбирают комплектацию "Престиж" в полной коже, с подогревом и другими люксовыми опциями, чтоб возить свои дохрена перетрудившиеся задницы??
именно так, потому что не нужно обосновывать необходимость
такой покупки - захотели, приняли решение, оформили по процедуре и выставили на "тендер"... и профит... т.е. кайф... чем оно помогает выполнению текущих обязанностей очень интересно.... все думаю составить запрос на эту тему, интересно как будут отписываться
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 3248
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 14 лис, 2021 08:09
Toyota Land Cruiser Prado - це улюблений чиновницький робочий автомобіль. І обовязково що було Prado. Японці гарно заробляють на комплексах українців.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5420
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 916 раз.
- Подякували: 1177 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 лис, 2021 16:35
А не стыдно им на свои нужды тратить деньги в такое тяжелое время.
-
svetlanamordyga
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 14.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 10:29
Tamagoch написав: gym написав:
Что-то не складывается у меня в голове, за наши деньги, эти "слуги" выбирают комплектацию "Престиж" в полной коже, с подогревом и другими люксовыми опциями, чтоб возить свои дохрена перетрудившиеся задницы
??
именно так, потому что не нужно обосновывать необходимость
такой покупки - захотели, приняли решение, оформили по процедуре и выставили на "тендер"... и профит... т.е. кайф... чем оно помогает выполнению текущих обязанностей очень интересно.... все думаю составить запрос на эту тему, интересно как будут отписываться
Ути-путечки -- "обидели мышку, написали в норку" -- купили машины, не посоветовавшись с gym Tamagoch
, ого! -- а может не стоит так жестко -- аж прямо "запрос составить"!
-- может для начала простым письмом
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5437
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 389 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 48 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|