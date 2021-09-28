Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik Georgia.
Дивися повний текст Грузинським пенсіонерам виплатять по 60 доларів за COVID-вакцинацію.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:32
Грузинським пенсіонерам виплатять по 60 доларів за...
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Дивися повний текст Грузинським пенсіонерам виплатять по 60 доларів за COVID-вакцинацію.
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