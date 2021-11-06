В українському парламенті прийняли закон, який дозволить при обліку використаного газу перейти з кубометрів на кВт*год.
Дивися повний текст Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри скасують, а лічильник обійдеться у 25 тис..
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Додано: Суб 13 лис, 2021 16:52
Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри скасують, а лічильник обійдеться у 25 тис..
Додано: Суб 13 лис, 2021 16:53
Старые дома не рассчитаны на обогрев домов электрикой, в щитовых вечно что то горит,подстанции та же песня,просто 30-40 лет назад не было такого количества бытовой техники в квартирах...Другое дело если бы РЭС менял бы свои коммуникации на новые,но это в нашей стране не работает...
Додано: Суб 13 лис, 2021 17:13
1.Цель однв-заработать ещё больше бабла в карман не в бюджет.
2.Для расчета по формуле нужно знать реальное качество газа,кто это будет определять?Так ,как сейчас считают "коэффициент приведения" придуманный фирташом увеличивая реально потреблённые кубы?
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