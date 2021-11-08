Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...

Додано: Пон 15 лис, 2021 12:04

Печально, что российская пропаганда сделала такую дыру в сознании украинцев, что всем на бутерброд с красной икрой, который мы кушали до 2014 года, насрал Порошенко.Порошенко украл казну в 2010-2014гг., создал систему обналичивания госбюджета, вывез грузовиками наличную валюту, обмененную по искусственному курсу, начал войну, уронил промышленный и экспортный потенциал Донбасса, завалил десятки частных банков с убежавшими в россию хозяевами, огромными усилиями восстановил полностью раскраденную армию с помощью четырежды уклонистов и "нормальных" для бизнеса офшор и т.д.Вот так прекрасно жили до Порошенко, что же случилось в 2014 и далее году, что он вместе с Гонтаревой опустил курс в 3 раза, и европейскую огромную пенсию уменьшил до 50ойро? Зато без Порошенко уже 3 года - пенсия мамы выросла на 10% (маме 80 лет), курс уменьшился с 28 до 26. Только мама ничего в магазине купить не может, пенсии хватает на 1 неделю, цены растут каждую неделю. Наверно Гонтарева и Порошенко срут опять на бутерброды пересечным украинцам, твердо убежденным, что все плохое в этой стране сделал один седой старик, а вот все остальные - так это да, это красавцы, все только для украинцев. И да, курс падает, правда цены на продукты уже в 1,5-2 раза дороже, чем в Польше!!!