Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
это не является разглашением медицинской тайны. это даже не медицинский документ по сути, он выдается на основании медицинского документа.
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. ст. 39-1 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я"
Ковид-сметификат не содержит таковой информации. Он и создан для его предъявления третьим лицам. А кому его показывать? Себе самому? Любоваться им дома под одеялом ?
Інформація про стан здоров’я дійсно відноситься до конфіденційної інформації. Однак у законі “Про інформацію” йдеться про заборону збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації без згоди особи. У випадку ж COVID-сертифікату йдеться про пред’явлення документа та підтвердження його чинності за згодою особи.
Не придумываем своё, а читаем официальный документ:
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
від 29 червня 2021 р. № 677 Київ
Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби ... 18. COVID-сертифікат не видається у разі, коли:
запитувач не надав однозначної згоди на передачу та поширення НСЗУ персональних, зокрема медичних, даних та/або ДМС персональних даних уповноваженій установі;
{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021} ... 21-1. Використання COVID-сертифікатів на території України дозволяється за умови підтвердження їх чинності.
COVID-сертифікат не підлягає використанню та вважається таким, що власник не має його при собі, якщо власник або законний представник власника відмовився від пред’явлення зазначеного сертифіката для підтвердження його чинності.
{Порядок доповнено пунктом 21-1 згідно з Постановою КМ № 954 від 13.09.2021} ...