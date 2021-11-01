Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...
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yanyura написав:Не придумываем своё, а читаем официальный документ: Нет согласия = нет сертификата!
по ссылке выше был коментарий юриста:
Для цього матеріалу VoxCheck звернувся за коментарем до Дмитра Ткаченка, керуючого партнера адвокатського об’єднання Adequate Lawyers. Він підтвердив, що органи Національної поліції наділені повноваженнями перевіряти COVID-сертифікати, проте спосіб, в який поліції ці повноваження надані, не відповідає закону. На його думку, ці повноваженні поліції мають бути відображені в окремому законі, а не постанові Кабміну.
Интересно, есть юристы раскрыть вопрос более детально?
Стаття 4. Правові засади діяльності Кабінету Міністрів України
1. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.
2. Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.
1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;
1-1) забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору;
2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;
5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;
7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;
9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;
9-1) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;
9-2) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України;
10) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.
Ктото видит тут пункт, который может быть основанием для постановления 677?
Важно отметить, что Конституция Украины имеет приоритет над любыми законами и постановлениями:
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 14 лис, 2021 14:21, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter написав:А какую медицинскую тайну раскрывает сертификат? Хотя, в обществе упоротых антипрививочников и верующих в чипы 5G - таки да, привитый будет считаться белый вороной и есть риск дискриминации.
тут же вопрос в том, что незаконно требовать ковид-сертификат говорят тока те только те у кого его нет ))) те у кого он есть - не считает, что его требование незаконно ))) антиваксеры всегда весели )
зато в ковиднике из остаивание своих "прав" резко падает ... доктор помогите ... так же как и борцунов за чистоту державной мовы - перед доктором лежа на кислороде они не выпендриваются как перед продавщицей в ларьке "вымагаю спилкуватыся зи мною выключно державною мовою!", снимая на видео и выкладывая на ютьюбчик какой он герой уличил преступника ... )
еще интересно, для счего его (КОВИД-СЕРТИФИКАТ) выдавать, если его никому кроме себя нельзя показывать? )
это как в банке сказать -я вам не покажу паспорт - итам мои персональные данные ! ну и нах пошел тогда )))
Вообще по духу закона и как это принято за границей, любая медицинская инфорамация о пациенте является врачебной тайной, вплоть до самого факта его обращения к медикам, включая приём любых медикаментов, уколы, прививки, операции и т.п. Но в данном случае нужно смотреть на наши законы, а в них вопрос врачебной тайны раскрыт несколько туманно.
Но кроме врачебной тайны есть еще конфиденциальная информация. Любая информация о гражданине, если по ней можно его идентифицировать является конфиденциальной. И гражданин имеет право на конфиденциальность такой информации.
1. Інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
2. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.
Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом.
Таким образом под эту статью попадает и информация о сертификате, сбор или использование (проверка) такой информации без согласия лица не допускается, кроме случаев определенных законом.
Законов дающих исключение на этот случай вроде как нету. Поэтому проверять можно после получения письменного согласия от гражданина на проверку.
IMPRINTER написав:это как в банке сказать -я вам не покажу паспорт - итам мои персональные данные ! ну и нах пошел тогда )))
В Украине даже с 3 видами паспортов (ID-карта, загран и дия) не в каждый банк примут, например, МТБ. А в государственном укрэксим требуют бумажный ИНН, несмотря на то, что он прописан прямо на ID-карте.
Так что, в банках получить "нах пошел тогда" можно даже имея в наличии все документы.
IMPRINTER написав:зато в ковиднике из остаивание своих "прав" резко падает ... доктор помогите ...
А что доктор может сделать? Вы так пишите, как будто у доктора есть чудодейственная пилюля для выздоровления. Разве что провакцинировать могут после смерти, чтоб улучшить статистику вакцинаций
safonovstanislav написав:А что доктор может сделать? Вы так пишите, как будто у доктора есть чудодейственная пилюля для выздоровления. Разве что провакцинировать могут после смерти, чтоб улучшить статистику вакцинаций
я не про доктора, а про пациентов-антиваксеров, которые сильно отстаивали свои права не прививаться, не носить маску, не не показывать ковид-серти (которого у них и нет) и т.п.