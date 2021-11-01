Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...
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yanyura написав:Не придумываем своё, а читаем официальный документ: Нет согласия = нет сертификата!
по ссылке выше был комментарий юриста:
Для цього матеріалу VoxCheck звернувся за коментарем до Дмитра Ткаченка, керуючого партнера адвокатського об’єднання Adequate Lawyers. Він підтвердив, що органи Національної поліції наділені повноваженнями перевіряти COVID-сертифікати, проте спосіб, в який поліції ці повноваження надані, не відповідає закону. На його думку, ці повноваженні поліції мають бути відображені в окремому законі, а не постанові Кабміну.
Интересно, есть юристы раскрыть вопрос более детально?
Стаття 4. Правові засади діяльності Кабінету Міністрів України
1. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.
2. Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.
1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;
1-1) забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору;
2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;
5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;
7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;
9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;
9-1) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;
9-2) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України;
10) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.
Ктото видит тут пункт, который может быть основанием для постановления 677?
Важно отметить, что Конституция Украины имеет приоритет над любыми законами и постановлениями:
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 14 лис, 2021 15:01, всього редагувалось 2 разів.
Gastarbaiter написав:А какую медицинскую тайну раскрывает сертификат? Хотя, в обществе упоротых антипрививочников и верующих в чипы 5G - таки да, привитый будет считаться белый вороной и есть риск дискриминации.
тут же вопрос в том, что незаконно требовать ковид-сертификат говорят тока те только те у кого его нет ))) те у кого он есть - не считает, что его требование незаконно ))) антиваксеры всегда весели )
зато в ковиднике из остаивание своих "прав" резко падает ... доктор помогите ... так же как и борцунов за чистоту державной мовы - перед доктором лежа на кислороде они не выпендриваются как перед продавщицей в ларьке "вымагаю спилкуватыся зи мною выключно державною мовою!", снимая на видео и выкладывая на ютьюбчик какой он герой уличил преступника ... )
еще интересно, для счего его (КОВИД-СЕРТИФИКАТ) выдавать, если его никому кроме себя нельзя показывать? )
это как в банке сказать -я вам не покажу паспорт - итам мои персональные данные ! ну и нах пошел тогда )))
safonovstanislav написав:А что доктор может сделать? Вы так пишите, как будто у доктора есть чудодейственная пилюля для выздоровления. Разве что провакцинировать могут после смерти, чтоб улучшить статистику вакцинаций
я не про доктора, а про пациентов-антиваксеров, которые сильно отстаивали свои права не прививаться, не носить маску, не не показывать ковид-серти (которого у них и нет) и т.п.
safonovstanislav написав:А что доктор может сделать? Вы так пишите, как будто у доктора есть чудодейственная пилюля для выздоровления. Разве что провакцинировать могут после смерти, чтоб улучшить статистику вакцинаций
я не про доктора, а про пациентов-антиваксеров, которые сильно отстаивали свои права не прививаться, не носить маску, не не показывать ковид-серти (которого у них и нет) и т.п.
Вот, я, например, месяц назад переболел, 2 недели адской температуры с потерей обоняния. К семейным врачам и в больницы не обращался, сидел дома в самоизоляции, чтоб никого не заражать, да и состояние было не до ходить. Зачем мне вакцинация? Чтоб бумажку получить и qr-код?
Пусть лучше продавцы в магазинах лососят тунца вместо получения моих денег, которые теперь успешно перекочёвывают в карманы интернет-магазинов. Если в отделениях той же розетки стоят примерочные и можно забирать только часть заказа, зачем мне вообще посещать места, где от меня что-то незаконно требуют? Рестораны уже начали лососить тунца ещё с прошлого карантина, потеряв деньги в пользу служб доставки. А обычные магазины это делают в этот карантин. Так что, пусть лучше сразу закрываются. А с учётом того, что я занимаюсь интернет-торговлей, это только на руку, что платежеспособный спрос перекочёвывает в интернет. Эпидемия закончится, а привычки людей покупать вещи в комфортных домашних условиях уже изменить будет невозможно.
Інформація про стан здоров’я дійсно відноситься до конфіденційної інформації. Однак у законі “Про інформацію” йдеться про заборону збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації без згоди особи. У випадку ж COVID-сертифікату йдеться про пред’явлення документа та підтвердження його чинності за згодою особи. Після проведення перевірки чинності COVID-сертифіката заборонена будь-яка обробка (збір, зберігання, використання, передача тощо) персональних даних.
safonovstanislav написав:Я даже маникюрные ножницы теперь покупаю в интернет-магазинах. А обычные магазины пусть далеше требуют свои сертификаты у всех тех 0 посетителей, которые к ним придут.
Какой аппломб... "Даже"... Какое достижение, в 2021 году, человек, который якобы занимается интернет торговлей, подаёт как что-то невероятное покупку товара, который не надо даже мерять, в интернете.
И одежду, и обувь онлайн даже в Украине покупают уже больше 10 лет, но именно сейчас вы для себя это открыли и пишете устаревшие мантры о "покупателях в комфортных домашних условиях" - это уже десять лет звучит, онлайн торговля растёт, но до 0 оффлайн так и не падает
Faceless написав:Какой аппломб... "Даже"... Какое достижение, в 2021 году, человек, который якобы занимается интернет торговлей, подаёт как что-то невероятное покупку товара, который не надо даже мерять, в интернете.
И одежду, и обувь онлайн даже в Украине покупают уже больше 10 лет, но именно сейчас вы для себя это открыли и пишете устаревшие мантры о "покупателях в комфортных домашних условиях" - это уже десять лет звучит, онлайн торговля растёт, но до 0 оффлайн так и не падает
Люди не хотят менять устоявшиеся привычки. Я работаю в интернет-торговле с 2013 года, и только в прошлом году открыл для себя бесплатную доставку glovo из супермаркетов, и только благодаря карантину, т.к. просто не искал, а по старинке заходил в обычный супермаркет и искал необходимые продукты, тратя безумное к-во времени. Теперь же, иногда до 4 гловеров одновременно везёт мне продукты из разных супермаркетов
Карантины - это катализатор перехода торговли в онлайн. Это бы и так неизбежно произошло. А так, произойдёт быстрее.
А насчёт якобы занимается, можно просто заглянуть в реестр налогоплательщиков. Это открытая информация. А своё имя на форуме я не скрываю. Мне вообще скрывать нечего