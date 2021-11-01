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Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лис, 2021 17:25
У нас паспорт незаконно вимагати без надзвичайного стану, що там говорити про медичні документи захищені лікарською таємницею. Маю, не маю, нікого це не повинно гребти. Нема надзвичайного стану - всі постанови виконавчих органів з обмеження прав і свобод незаконні.
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