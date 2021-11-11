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Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лис, 2021 17:25
У нас паспорт незаконно вимагати без надзвичайного стану, що там говорити про медичні документи захищені лікарською таємницею. Маю, не маю, нікого це не повинно гребти. Нема надзвичайного стану - всі постанови виконавчих органів з обмеження прав і свобод незаконні.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 18:45
Предлагаю "законникам" полететь в какую-нибудь европейскую страну, где требуется сертификат для прибывающих, и рассказать там о "врачебной тайне".
Боюсь, из аэропорта вам выйти не удастся.
Для любителей экспериментов также предлагаю попробовать отказаться выполнить "незаконное" требование о предъявлении паспорта.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 04:53
ЛАД написав:
Предлагаю "законникам" полететь в какую-нибудь европейскую страну, где требуется сертификат для прибывающих, и рассказать там о "врачебной тайне".
Боюсь, из аэропорта вам выйти не удастся.
Для любителей экспериментов также предлагаю попробовать отказаться выполнить "незаконное" требование о предъявлении паспорта.
Тепле з м'яким не плутайте. У них свої конституції і закони. Крім того там також протестують проти сертифікатної дискримінації. І ніде не примушують носити маску, пропонують, навіть безплатно роздають, але не вимагають, як наша дич.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 08:59
Mirax написав: ЛАД написав:
Предлагаю "законникам" полететь в какую-нибудь европейскую страну, где требуется сертификат для прибывающих, и рассказать там о "врачебной тайне".
Боюсь, из аэропорта вам выйти не удастся.
Для любителей экспериментов также предлагаю попробовать отказаться выполнить "незаконное" требование о предъявлении паспорта.
Тепле з м'яким не плутайте. У них свої конституції і закони. Крім того там також протестують проти сертифікатної дискримінації. І ніде не примушують носити маску, пропонують, навіть безплатно роздають, але не вимагають, як наша дич.
Врачебная тайна есть во всех европейских странах.
И соблюдается (как, впрочем, и все законы) гораздо строже, чем у нас.
Протестуют там не только "проти сертифікатної дискримінації", но и против карантинных мер (практически всех). Дураков везде хватает. Но протесты протестами, а меры принимаются и, в общем, выполняются.
Насчёт масок Вы заблуждаетесь. Примушують, и достаточно сильно и строго.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 10:35
Mirax написав:
У нас паспорт незаконно вимагати без надзвичайного стану, що там говорити про медичні документи захищені лікарською таємницею. Маю, не маю, нікого це не повинно гребти. Нема надзвичайного стану - всі постанови виконавчих органів з обмеження прав і свобод незаконні.
Скажите пожалуйста, кому по вашему мнению можно показывать ковид-сертификат? Если тока самому себе, то для чего он тогда генерируется?
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:17
ЛАД написав:
Врачебная тайна есть во всех европейских странах.
И соблюдается (как, впрочем, и все законы) гораздо строже, чем у нас.
Протестуют там не только "проти сертифікатної дискримінації", но и против карантинных мер (практически всех). Дураков везде хватает. Но протесты протестами, а меры принимаются и, в общем, выполняются.Насчёт масок Вы заблуждаетесь. Примушують, и достаточно сильно и строго.
Дурнів всюди вистарчає, кому сказали молитися, а вони собі лоба розшибуть. Але там таких мало, бо розуміють, що їх бізнес згорнеться і вони підуть ритися в смітниках.
IMPRINTER написав:
Скажите пожалуйста, кому по вашему мнению можно показывать ковид-сертификат? Если тока самому себе, то для чего он тогда генерируется?
Кому хочете показуйте, особиста справа кожного. Для чого генерується? Щоб потім в моргу можна було визначити, чи вакцина стала причиною смерті. Або чи генний код помінявся, як підуть діти каліками народжуватися від ГМО вакцин. Ви ж підписали папірчик, що відповідальність за всі наслідки вакцинації берете на себе.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:23
Mirax написав:
І ніде не примушують носити маску, пропонують, навіть безплатно роздають, але не вимагають, як наша дич.
Пробовали зайти без маски в немецкий магазин или без сертификата во французский ресторан?
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:35
Gastarbaiter написав: Mirax написав:
І ніде не примушують носити маску, пропонують, навіть безплатно роздають, але не вимагають, як наша дич.
Пробовали зайти без маски в немецкий магазин или без сертификата во французский ресторан?
Судя по его словам:
Дурнів всюди вистарчає, кому сказали молитися, а вони собі лоба розшибуть. Але там таких мало, бо розуміють, що їх бізнес згорнеться і вони підуть ритися в смітниках.
, человек дальше Хацапетовки не выезжал.
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