Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...
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У нас паспорт незаконно вимагати без надзвичайного стану, що там говорити про медичні документи захищені лікарською таємницею. Маю, не маю, нікого це не повинно гребти. Нема надзвичайного стану - всі постанови виконавчих органів з обмеження прав і свобод незаконні.
ЛАД написав:Предлагаю "законникам" полететь в какую-нибудь европейскую страну, где требуется сертификат для прибывающих, и рассказать там о "врачебной тайне". Боюсь, из аэропорта вам выйти не удастся.
Для любителей экспериментов также предлагаю попробовать отказаться выполнить "незаконное" требование о предъявлении паспорта.
Тепле з м'яким не плутайте. У них свої конституції і закони. Крім того там також протестують проти сертифікатної дискримінації. І ніде не примушують носити маску, пропонують, навіть безплатно роздають, але не вимагають, як наша дич.
ЛАД написав:Предлагаю "законникам" полететь в какую-нибудь европейскую страну, где требуется сертификат для прибывающих, и рассказать там о "врачебной тайне". Боюсь, из аэропорта вам выйти не удастся.
Для любителей экспериментов также предлагаю попробовать отказаться выполнить "незаконное" требование о предъявлении паспорта.
Тепле з м'яким не плутайте. У них свої конституції і закони. Крім того там також протестують проти сертифікатної дискримінації. І ніде не примушують носити маску, пропонують, навіть безплатно роздають, але не вимагають, як наша дич.
Врачебная тайна есть во всех европейских странах. И соблюдается (как, впрочем, и все законы) гораздо строже, чем у нас. Протестуют там не только "проти сертифікатної дискримінації", но и против карантинных мер (практически всех). Дураков везде хватает. Но протесты протестами, а меры принимаются и, в общем, выполняются. Насчёт масок Вы заблуждаетесь. Примушують, и достаточно сильно и строго.
Mirax написав:У нас паспорт незаконно вимагати без надзвичайного стану, що там говорити про медичні документи захищені лікарською таємницею. Маю, не маю, нікого це не повинно гребти. Нема надзвичайного стану - всі постанови виконавчих органів з обмеження прав і свобод незаконні.
Скажите пожалуйста, кому по вашему мнению можно показывать ковид-сертификат? Если тока самому себе, то для чего он тогда генерируется?
ЛАД написав:Врачебная тайна есть во всех европейских странах. И соблюдается (как, впрочем, и все законы) гораздо строже, чем у нас. Протестуют там не только "проти сертифікатної дискримінації", но и против карантинных мер (практически всех). Дураков везде хватает. Но протесты протестами, а меры принимаются и, в общем, выполняются. Насчёт масок Вы заблуждаетесь. Примушують, и достаточно сильно и строго.
Дурнів всюди вистарчає, кому сказали молитися, а вони собі лоба розшибуть. Але там таких мало, бо розуміють, що їх бізнес згорнеться і вони підуть ритися в смітниках.
IMPRINTER написав:Скажите пожалуйста, кому по вашему мнению можно показывать ковид-сертификат? Если тока самому себе, то для чего он тогда генерируется?
Кому хочете показуйте, особиста справа кожного. Для чого генерується? Щоб потім в моргу можна було визначити, чи вакцина стала причиною смерті. Або чи генний код помінявся, як підуть діти каліками народжуватися від ГМО вакцин. Ви ж підписали папірчик, що відповідальність за всі наслідки вакцинації берете на себе.
Mirax написав:Маски потрібно носити хворим, тому в Америці штраф за маску в публічному місці.
да так и есть - маски носят больные, но в данном случае на лбу ни у кого не написано больной он или здоровый, а болезнь может протекать и бессимптомно ... поэтому маски носят все, т.к. каждый человек рассматривается как потенциально больной и источник распространения вируса. Без маски он инфицирует в радиусе 1,5 метра, а в маске - только тех кто очень близко. Маска банально уменьшает траекторию выброса его слюны при разговоре.