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У країні ЄС працівникам
дозволять дізнаватися про...

У країні ЄС працівникам дозволять дізнаватися про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 08:52

У країні ЄС працівникам дозволять дізнаватися про...

Пропонуємо до обговорення:
У Фінляндії уряд планує ухвалити новий закон, який дозволяє працівникам перевіряти, скільки заробляють їхні колеги. Наприклад, працівник може підозрювати, що зазнає дискримінації. Це є частиною спроби скоротити розрив у зарплаті між чоловіками та жінками. Але законопроєкт розкритикували профспілки працівників та найбільші організації роботодавців. Там заявляють, що нововведення викличе більше конфліктів на робочому місці. Про це повідомляє Reuters.

Дивися повний текст У країні ЄС працівникам дозволять дізнаватися про зарплати колег: для чого це потрібно.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 08:52

Для того чтобы жаба давила.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:12

Re: У країні ЄС працівникам дозволять дізнаватися про...

Маразм. Да, дискриминация есть проблема, но это не решение. Во-первых, даже равная по названию должность не означает, что должна быть равная ЗП. ЗП - это результат договорённости между работником и работодателем, и зависит от навыков, опыта, производительности, результативности и умения договариваться конкретного человека, и в этом плане разница зарплат не имеет никакого отношения к дискриминации. Во-вторых, разглашение ЗП (что на сегодняшний день чаще всего вообще запрещено) - эквивалентно разглашению персональной информации и лишний повод для конфликтов
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:32

Faceless, а где в статье про должности? Сказано "устранение неоправданных разрывов в оплате труда". Если руководитель оправдается почему ЗП разная - так и останется. Там же всё таки, хоть и сильный уклон в сторону социализма, но не СССР с его разрядной сеткой.
moveton
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