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Finance.ua: Метро на Троєщину та Виноградар: що буде з...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 15 лис, 2021 14:44
Пропонуємо до обговорення:
Чого очікувати, та як це змінить місто
Київський метрополітен налічує 52 станції та має протяжність 67,6 км. Це дуже мало у порівнянні з іншими містами Європи.
Оскільки забудова міста здебільшого формувалася вздовж станцій метрополітену, вони всі, як правило, перевантажені.
Дивися повний текст Метро на Троєщину та Виноградар: що буде з цінами на нерухомість
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:44
Это ж как хочется Кличку и его команде пробыть до 2040 года...
На соломенку уже 30 лет если не больше обещали метро.
Нужно звать китайцев, да дорого, но быстро построят. Либо беженцев напряч для строительства,ра НАШИ не могут справиться
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kemeron1990
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Додано: Пон 15 лис, 2021 15:30
Предлагаю петицию: переименовать станцию "В.Маяковского" в "Героя Украины В.Вороны".
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summacut
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Додано: Пон 15 лис, 2021 17:28
Метро - это хорошо... Только если людей туда не пускают, или пускают, но потом штрафуют под надуманными предлогами... Кому нужно такое метро?
Потом будут жаловаться, что люди перестали ездить на метро, и надо повышать стоимость проезда... Я лично пока перестал ездить, хожу пешком.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 17:30
kemeron1990 написав:
Либо беженцев напряч для строительства,ра НАШИ не могут справиться
Беженцев таким напрягать не стоит, есть ли там специалисты. Это же не турецкие строители или теже китайцы.
Подневольный труд - не есть хорошо, чтобы не получилось как с порталом почтама.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 18:48
summacut написав:
Предлагаю петицию: переименовать станцию "В.Маяковского" в "Героя Украины В.Вороны".
Даже гуглить пришлось кто это такой. В чём героизм так и не понял. Что герои кончились? Маршал Тимошенко, Кожедуб - список километровый людей отдавших за эту замлю жизнь.
Вики:
"Вячеслав Николаевич Ворона (22 декабря 1981, Припять — 9 марта 2014, Киев) — активист Евромайдана. Бейсболист. Внесён в список Героев Небесной сотни.
По первоначальной информации умер в результате травм, полученных 18 февраля 2014 в Мариинском парке Киева[1]. По другой версии — погиб в результате конфликта в интернет-кафе на пр. Маяковского, 95[источник не указан 211 дней]. Вороне были нанесены травмы, в результате которых он скончался 9 марта 2014 года.
Журналисты провели расследование о непричастности Вороны к Небесной сотне[2].
Также редактором сайта памяти Небесной сотни был подан информационный запрос в прокуратуру г. Киева относительно обстоятельств гибели В. М. Вороны[3].
Было подано заявление Президенту Украины относительно лишения В. М. Вороны звания «Герой Украины»
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Додано: Вів 16 лис, 2021 09:50
З типерішньою ситуацією метро на Виноградар не відкриється ніколи, скільки ти терміни не перенось,бо воно вже близько року не будується.' практично.
Так само як не будується метро на Троєщину: щось там колупаються дуже повільно в мості. Але тим часом можна було б правобережну ділянку Подільська-Вокзальна відкрити, якби було бажання будувати метро, а не вигадувати відмовки, що міст заважає.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:08
Ну да, а людей не будут пускать в метро. Кому оно будет нужно? Разве что будет принято решение отменить коронобесие..
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