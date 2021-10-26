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Українка винайшла систему
виведення криптовалюти без банків

Українка винайшла систему виведення криптовалюти без банків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:06

Українка винайшла систему виведення криптовалюти без банків

Пропонуємо до обговорення:
Українка Ганна Мельничук запатентувала автономну систему електронних платежів для криптовалют.

Дивися повний текст Українка винайшла систему виведення криптовалюти без банків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:07

Если деньги не дойдут, пишите в спортлото.
vodichka_matic
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:53

"імплементують технологію взаємного перетворення фіатних грошей і криптовалют" і при цьому "не вимагає для виконання переказу обов’язкових послуг зовнішніх централізованих платіжних систем або банків". І як це, цікаво
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:04

  Faceless написав:"імплементують технологію взаємного перетворення фіатних грошей і криптовалют" і при цьому "не вимагає для виконання переказу обов’язкових послуг зовнішніх централізованих платіжних систем або банків". І як це, цікаво

вангую -- p2p/краудфандинг
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