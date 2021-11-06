Попри те, що увесь світ переживає енергетичну кризу, українці не відчуватимуть нестачі тепла та світла.
Дивися повний текст Зеленський про кризу в енергетиці: держава нікого не залишить без тепла та світла.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 12:42
Зеленський про кризу в енергетиці: держава нікого не...
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Дивися повний текст Зеленський про кризу в енергетиці: держава нікого не залишить без тепла та світла.
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:12
Почему нет веерного отключения? Мне лучше без света пересидеть чем финансировать белорусского диктатора. Если рыжий воюет с клоуном и соботирует своей монополией в энергетике почему не отключать заводы ахметова, почему досих пор нет выбора поставщиков ээ как с газом? Сколько можно финансировать бандитов?
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