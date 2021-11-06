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Зеленський про кризу в енергетиці: держава нікого не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лис, 2021 12:42
Пропонуємо до обговорення:
Попри те, що увесь світ переживає енергетичну кризу, українці не відчуватимуть нестачі тепла та світла.
Дивися повний текст Зеленський про кризу в енергетиці: держава нікого не залишить без тепла та світла
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Додано: Вів 16 лис, 2021 12:42
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В рамках "програми президента"?
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