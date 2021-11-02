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НБУ пояснив рекордні обсяги
купівлі валюти та причини...

НБУ пояснив рекордні обсяги купівлі валюти та причини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:21

НБУ пояснив рекордні обсяги купівлі валюти та причини...

Пропонуємо до обговорення:
На рекордні обсяги пропозиції іноземної валюти продовжує впливати сприятлива ситуація на світових товарних ринках

Дивися повний текст НБУ пояснив рекордні обсяги купівлі валюти та причини зміцнення гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:21

А може це закрытия офшорів та легалізація "інвестицій")
r_a_piskunov
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:28

Походу эта новость была актуальна максимум в прошлый четверг.
Angelo77
 
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