RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кошти від продажу «зелених»
облігацій срямують...

Кошти від продажу «зелених» облігацій срямують...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:57

Кошти від продажу «зелених» облігацій срямують...

Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство "Гарантований покупець" спрямує отримані від продажу "зелених" облігацій кошти на виплати виробникам електроенергії з відновлюваних джерел.

Дивися повний текст Кошти від продажу «зелених» облігацій срямують виробникам ВДЕ — Гарантований покупець.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96235
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:57

Направят?
Всем?
А за что сместили с должности предыдущего директора ГАРПОКА?
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 351
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київ випустив облігацій на 300 мільйонів
R2 » П'ят 05 лис, 2021 13:29
1 123
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лис, 2021 13:30
unicdima
Які гарантії, що кошти в пенсійних накопичувальних...
R2 » Нед 17 жов, 2021 09:41
9 1012
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 жов, 2021 07:52
Джон
Фонд Джорджа Сороса вклав кошти у Bitcoin
R2 » П'ят 08 жов, 2021 17:48
1 138
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 17:48
panchenkovolodymyr21

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.