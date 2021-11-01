Відомий австралійський підприємець-мільярдер Ендрю Форрест пообіцяв запустити перше судно, що працює на аміаку, в 2022 році.
Дивися повний текст В Австралії планують запустити перший корабель на аміаку.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 14:59
В Австралії планують запустити перший корабель на аміаку
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Дивися повний текст В Австралії планують запустити перший корабель на аміаку.
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