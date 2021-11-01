|
|
В Австралії планують запустити перший корабель на аміаку
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:59
Пропонуємо до обговорення:
Відомий австралійський підприємець-мільярдер Ендрю Форрест пообіцяв запустити перше судно, що працює на аміаку, в 2022 році.
Дивися повний текст В Австралії планують запустити перший корабель на аміаку
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96242
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 16 лис, 2021 15:00
Так аммиак вроде как производят из того же природного газа???
-
Конрад Карлович
-
-
- Повідомлень: 1656
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор