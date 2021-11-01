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В Австралії планують запустити
перший корабель на аміаку

В Австралії планують запустити перший корабель на аміаку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:59

В Австралії планують запустити перший корабель на аміаку

Пропонуємо до обговорення:
Відомий австралійський підприємець-мільярдер Ендрю Форрест пообіцяв запустити перше судно, що працює на аміаку, в 2022 році.

Дивися повний текст В Австралії планують запустити перший корабель на аміаку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:00

Так аммиак вроде как производят из того же природного газа???
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:11

  Конрад Карлович написав:Так аммиак вроде как производят из того же природного газа???

Можно из мочи кенгуру. Это же австралопитеки. :D
p_a_l
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