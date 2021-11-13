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Українці зможуть вирішувати
спори без судів: ухвалили...

Українці зможуть вирішувати спори без судів: ухвалили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:45

Українці зможуть вирішувати спори без судів: ухвалили...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому проект закону № 3504 про медіацію.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:45

Вот и придумали официальное избежание уголовной ответственности для чиновников,мажоров и прочих властьимущих.Официально откупился и продолжай убивать дальше.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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