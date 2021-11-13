Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому проект закону № 3504 про медіацію.
Дивися повний текст Українці зможуть вирішувати спори без судів: ухвалили закон про медіацію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лис, 2021 16:45
Українці зможуть вирішувати спори без судів: ухвалили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці зможуть вирішувати спори без судів: ухвалили закон про медіацію.
Додано: Вів 16 лис, 2021 16:45
Вот и придумали официальное избежание уголовной ответственности для чиновников,мажоров и прочих властьимущих.Официально откупился и продолжай убивать дальше.
|