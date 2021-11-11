RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін змінив умови
призначення субсидій

Кабмін змінив умови призначення субсидій
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:05

Кабмін змінив умови призначення субсидій

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався про нові умови надання житлових субсидій.

Дивися повний текст Кабмін змінив умови призначення субсидій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96243
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:05

"если в собственности есть самодельное транспортное средство или мотоцикл стоимостью менее четырех минимальных заработных плат, которым менее 5 лет",....даже как-то не смешно.
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 02.06.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні збільшать розмір субсидій на обігрів житла,...
R2 » Чет 11 лис, 2021 11:58
1 251
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 17:03
Kudrjavuy
У межах 50 000 грн.: Кабмін оприлюднив зарплати міністрів
R2 » Чет 11 лис, 2021 11:36
1 119
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 11:36
alladtz8
Кабмін має намір продати Центренерго та держшахти
R2 » Сер 10 лис, 2021 12:58
6 347
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 19:11
mishuchich

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок праці (27)
16.11.2021 17:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.