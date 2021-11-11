Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався про нові умови надання житлових субсидій.
Дивися повний текст Кабмін змінив умови призначення субсидій.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 17:05
Кабмін змінив умови призначення субсидій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін змінив умови призначення субсидій.
Додано: Вів 16 лис, 2021 17:05
"если в собственности есть самодельное транспортное средство или мотоцикл стоимостью менее четырех минимальных заработных плат, которым менее 5 лет",....даже как-то не смешно.
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