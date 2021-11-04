Цього тижня експортери мають продавати валюту для розрахунків та сплати податків, і це може допомогти курсу гривні зміцнитися.
Дивися повний текст Аналітики ICU прогнозують гривні зміцнення.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 22:24
Аналітики ICU прогнозують гривні зміцнення
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Дивися повний текст Аналітики ICU прогнозують гривні зміцнення.
Додано: Вів 16 лис, 2021 22:24
вроде ж продавали все время как около 26 болталась, недоплатили штоле
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