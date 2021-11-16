Компанія Tesla почала оснащувати зарядні станції Supercharger для електромобілів терміналами супутникового інтернету SpaceX Starlink.
Дивися повний текст Tesla почала встановлювати термінали Starlink на зарядних станціях Supercharger.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:13
Tesla почала встановлювати термінали Starlink на...
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Дивися повний текст Tesla почала встановлювати термінали Starlink на зарядних станціях Supercharger.
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:13
Чи можна термінали Starlink привезти в Україну?
Чи там потрібна частотна сертифікація і все таке?
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:14
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:34
А что, старлинк ограничивает доступ с территории Украины?
Другой вопрос, что её использование будет незаконным, т.к.
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