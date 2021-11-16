Компанія Tesla почала оснащувати зарядні станції Supercharger для електромобілів терміналами супутникового інтернету SpaceX Starlink.
Дивися повний текст Tesla почала встановлювати термінали Starlink на зарядних станціях Supercharger.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 10:13
Tesla почала встановлювати термінали Starlink на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla почала встановлювати термінали Starlink на зарядних станціях Supercharger.
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:13
Чи можна термінали Starlink привезти в Україну?
Чи там потрібна частотна сертифікація і все таке?
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:14
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:34
А что, старлинк ограничивает доступ с территории Украины?
Другой вопрос, что использование терминала на передачу будет незаконным, т.к.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:11
>>> А что, старлинк ограничивает доступ с территории Украины?
не то, чтобы "ограничивает" -- просто покрытия нет.
>>> вся территория Украины полностью входит в зону покрытия Starlink
далеко не вся и далеко не полностью:
Додано: Сер 17 лис, 2021 17:17
Не знаю что может быть понятно по этой картинке. Сайт по ссылке "The server at satellitemap.space is taking too long to respond"
Если посмотреть на
Додано: Сер 17 лис, 2021 17:22
Вы написали что не будет работать. Но "не будет работать" и "нельзя заказать терминал" - это разные вещи.
Покрытие есть и работать наверняка будет, если получится завезти через таможню и частотнадзор не поймает. Но работа на передачу без лицензии не допускается и при желании могут запеленговать и приехать из частотнадзора
Так-то терминал возить законно, если не включать его. Но смыcл?
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 17 лис, 2021 17:35, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 17 лис, 2021 17:23
Re: Tesla почала встановлювати термінали Starlink на...
а как же обещание всем уколотым Файзером бесплатный 5G от Стралинка через чип? Акция говорили до нового года, может продлят ))
Додано: Сер 17 лис, 2021 17:31
чо та я глянул покрытие и у меня появились смутные подозрения.
Помню, поначалу начальник Старлинка шо-та вякал про "доступный интернет, там куда его никогда не проведут". Африка там упоминалась, что-то еще. Смотрю покрытие - та вроде и так все хорошо с интернетом в США, Европе и Австралии, тока Старлинка и не хватало
Додано: Сер 17 лис, 2021 17:57
Насколько я вижу, спутниковое покрытие Старлинка уже сейчас - это равномерная полоса от широты юга Южной Америки до широты севера Германии (а если учитывать, что спутник видно не только прямо под ним, то и до Британии с куском Скандинавии). Т.е. Африка покрыта в полный рост. Не равномерно и не получится потому, что спутники не на геостационаре.
Покрытие Интернетом - это уже другая тема. Как я понимаю, пока ещё не работает передача между спутниками, поэтому Интернет есть только в местах, где с этого же спутника видна наземная базовая станция. Поэтому пока только Европа до середины по долготе (как раз после Украины почти сразу и заканчивается), Турция , США и половина Южной Америки (что занятно - южная).
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