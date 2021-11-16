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Tesla почала встановлювати
термінали Starlink на...

Tesla почала встановлювати термінали Starlink на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:32

Re: Tesla почала встановлювати термінали Starlink на...

Предположительная дата официального доступа в Украине Starlink 2022. Но вам никто не запрещает купить его в штатах, привезти сюда и пользоваться.
Delta7
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