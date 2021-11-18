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Tesla почала встановлювати
термінали Starlink на...

Tesla почала встановлювати термінали Starlink на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:45

  moveton написав:Пока работает в неполноценном режиме: спутники вяжутся только с землёй.


тестовые спутники с лазером между собой были запущены весной. недавно запустили уже первую партию полноценных "серийных"
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:47

  _hunter написав:но да -- информация на том сайте может быть и устаревшей. В любом случае это все теория -- не имеющая никакого смысла, пока кто-то не возьмет и не привезет сюда терминал для проверки.


я для интереса делал заявку. подтвердили что работает. терминал заказывать не стал :)
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:48

  Delta7 написав:Предположительная дата официального доступа в Украине Starlink 2022. Но вам никто не запрещает купить его в штатах, привезти сюда и пользоваться.

Если попытаться заказать на Киев, то пишет следующее

Starlink expects to expand service in your area in 2023. Availability is subject to regulatory approval. Within each coverage area, orders are fulfilled on a first-come, first-served basis.


А вообще мне непонятен ажиотаж вокруг старлинка, с учетом абонплаты в 100 долларов ежемесячно, то он нужен только в очень глухих местах, где нет никакой связи, или там где интернет и так стоит 100 баксов.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:52

Десь в океані на островах чи ще в якісь сібірі - дійсно потрібна річ
а для урбанізованих міст - викінь гріш чи радше - понти
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:15

  antey718 написав:А вообще мне непонятен ажиотаж вокруг старлинка, с учетом абонплаты в 100 долларов ежемесячно, то он нужен только в очень глухих местах, где нет никакой связи, или там где интернет и так стоит 100 баксов.

Площадь таких мест на много порядков больше, чем тех, где есть конкуретное предложение Интернета. Ну да, людей на квадратный километр там тоже меньше, чем в большом городе, но встречаются и они тоже хотят в Интернет. Вон чувак в Австралии вынужден тьму антенн на своём фургоне возить: https://habr.com/ru/company/dcmiran/blog/579310/ И пишет, что с радостью подключится к Старлинку и будет дополнительно платить ещё 100$.

Понятно, что в большом городе по кабелю будет дешевле, надёжнее и канал толще. Но даже в плотно заселённой Украине хватает сёл, где и GSM не очень принимается, а про Интернет лучше не заикаться. Можно ждать, пока какой-то местный мобильный оператор дотянет покрытие, а можно на десяток домов скинуться на один старлинковский терминал и в месяц с дома платить уже сопоставимую сумму с абонплатой в городах.
moveton
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