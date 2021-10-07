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Вартість Bitcoin впала
нижче за 60 тисяч доларів

Вартість Bitcoin впала нижче за 60 тисяч доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:41

Вартість Bitcoin впала нижче за 60 тисяч доларів

Пропонуємо до обговорення:
Найпопулярніша у світі криптовалюта Bitcoin продовжує суттєво дешевшати на торгах у середу, 17 листопада.

Дивися повний текст Вартість Bitcoin впала нижче за 60 тисяч доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:42

Если биткоин будет давать всего лишь 5% годовых роста в среднем от текущих значений , то я больше никогда не буду работать, мне денег хватит до 90 летнего возраста. Сейчас мне 45.
Ferox
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:15

Ferox
Я так же само когда-то прикидывал свою безбедную старость, просчитывал как много денег будет к пенсии когда депозиты были по 24% годовых.
Жаль что банк лопнул и осталось 0% :(
gg_bb
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:14

Win some, loose some.
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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