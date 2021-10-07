Фонд державного майна повторно виставив на приватизацію підприємство з переробки алмазів – АТ "Вінницький завод "Кристал".
Дивися повний текст Фонд держмайна повторно виставив на приватизацію завод із переробки алмазів у діаманти.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 20:48
Фонд держмайна повторно виставив на приватизацію завод...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд держмайна повторно виставив на приватизацію завод із переробки алмазів у діаманти.
Додано: Сер 17 лис, 2021 21:28
Собак никто не хочет покупать.
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