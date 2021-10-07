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Фонд держмайна повторно виставив
на приватизацію завод...

Фонд держмайна повторно виставив на приватизацію завод...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:48

Фонд держмайна повторно виставив на приватизацію завод...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна повторно виставив на приватизацію підприємство з переробки алмазів – АТ "Вінницький завод "Кристал".

Дивися повний текст Фонд держмайна повторно виставив на приватизацію завод із переробки алмазів у діаманти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:48

Выжидают "своего"?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:28

  sena_2008atp написав:Выжидают "своего"?

Собак никто не хочет покупать.
https://antikor.com.ua/articles/495105- ... lisj_vdvoe
Kudrjavuy
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