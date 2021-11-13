Про це повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст Українцям розповіли, чим обернеться припинення імпорту електроенергії з Білорусі.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:58
Українцям розповіли, чим обернеться припинення імпорту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям розповіли, чим обернеться припинення імпорту електроенергії з Білорусі.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:47
Віяло, віяло!! :)
Будемо лежати в своїх берлогах, і, як і всі порядні ведмеді -- читати книжки, а не по інетах шастати. :)
Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:32
Re: Українцям розповіли, чим обернеться припинення імпорту..
Так шо тепер і 95 квартал подивится буде ніяк ?
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