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634 кілометри за рік:
Укравтодор розкрив деталі...

634 кілометри за рік: Укравтодор розкрив деталі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:00

634 кілометри за рік: Укравтодор розкрив деталі...

Пропонуємо до обговорення:
Траса М-30 Стрий – Ізварине, яку також називають Дорогою Єдності, стала наймасштабнішим проектом дорожньої частини програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Дивися повний текст 634 кілометри за рік: Укравтодор розкрив деталі «Великого будівництва» найдовшої траси України.
R2
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