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Засновник Evergrande продав
власні активи на $1,1 млрд,...

Засновник Evergrande продав власні активи на $1,1 млрд,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:49

Засновник Evergrande продав власні активи на $1,1 млрд,...

Пропонуємо до обговорення:
Засновник китайського забудовника Evergrande Хуей Ка Янь (Сюй Цзяїнь) продав особисті активи на суму понад 7 млрд юанів ($1,1 млрд), щоб допомогти компанії розплатитися із боргами.

Дивися повний текст Засновник Evergrande продав власні активи на $1,1 млрд, щоб розплатитися з боргами компанії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:49

Влада Китаю вимагала від засновника Evergrande Хуей Ка Яна використати власні кошти для погашення боргів забудовника.

Влада України вимагала від засновника Приватбанку Коломойського І. В. використати власні кошти для погашення боргів банку. Складно таке навіть уявити.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:57

Re: Засновник Evergrande продав власні активи на $1,1 млрд,.

Коломойський вимагав від держави виплатити за нього його борги, що вона і зробила ( по українській версії)
roberto dark
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