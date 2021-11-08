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Відсторонення від роботи: чи
можна піти в оплачувану...

Відсторонення від роботи: чи можна піти в оплачувану...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:32

Відсторонення від роботи: чи можна піти в оплачувану...

Пропонуємо до обговорення:
Як вказують в ДПС, відсторонення працівника від роботи є тимчасовим звільненням працівника.

Дивися повний текст Відсторонення від роботи: чи можна піти в оплачувану відпустку в цей період.
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