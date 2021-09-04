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На європейському ринку
нерухомості надувається...

На європейському ринку нерухомості надувається...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:30

На європейському ринку нерухомості надувається...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на СNBC.

Дивися повний текст На європейському ринку нерухомості надувається бульбашка: попередження ЄЦБ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:30

Вот и у нас походу та же история
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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