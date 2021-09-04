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На європейському ринку нерухомості надувається...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:30
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на СNBC.
Дивися повний текст На європейському ринку нерухомості надувається бульбашка: попередження ЄЦБ
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:30
Вот и у нас походу та же история
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