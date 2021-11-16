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Крадуть десятки тисяч гривень:
«Нова пошта» розкрила...

Крадуть десятки тисяч гривень: «Нова пошта» розкрила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:32

Крадуть десятки тисяч гривень: «Нова пошта» розкрила...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні поширюється шахрайська схема - аферисти обманюють українців, використовуючи доставку "Нової пошти".

Дивися повний текст Крадуть десятки тисяч гривень: «Нова пошта» розкрила схему шахраїв.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:32

ага, недоговорочка значится

наверное, было так:

аферисты, зная ФИО получателя, оперативно подделывают паспортик в Дие, благо приложух как собак нерезанных

ну а дальше все так: определить поддельную Дию
но ничего, скоро qr коды введут для всех и каждого, и станет нормалек
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:46

можно и вечером стулья, но деньги вперед!
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 07:00

  kluychkooleg написав:можно и вечером стулья, но деньги вперед!

Тот случай, когда если бы они продавали наложенным платежом, то их бы не обманули.
Joоke
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 10:14

  cohan написав:ага, недоговорочка значится

наверное, было так:

аферисты, зная ФИО получателя, оперативно подделывают паспортик в Дие, благо приложух как собак нерезанных

ну а дальше все так: определить поддельную Дию
но ничего, скоро qr коды введут для всех и каждого, и станет нормалек

Тоже заметил что после подключения к Дие и получения ковид сертификата, на тел. посыпались звонки с разных кредитных шарашек и что я у них в базе и где то поручитель уже надоело слать их в кругосветное путешествие. Получается вся система Дия на пару с приватом создана аферюгами или оттуда идет слив данных :shock:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 11:01

Re: Крадуть десятки тисяч гривень: «Нова пошта» розкрила...

tigr-uu написав:
  cohan написав:ага, недоговорочка значится

наверное, было так:

аферисты, зная ФИО получателя, оперативно подделывают паспортик в Дие, благо приложух как собак нерезанных

ну а дальше все так: определить поддельную Дию
но ничего, скоро qr коды введут для всех и каждого, и станет нормалек

Тоже заметил что после подключения к Дие и получения ковид сертификата, на тел. посыпались звонки с разных кредитных шарашек и что я у них в базе и где то поручитель уже надоело слать их в кругосветное путешествие. Получается вся система Дия на пару с приватом создана аферюгами или оттуда идет слив данных :shock:


Совпадение. Мне тоже последнее время на неосновной номер куча смс с кридитами приваливает. Номер в Дие не засвечен, а вот на НП и УП светилсч
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 11:10

  cohan написав:ага, недоговорочка значится

наверное, было так:

аферисты, зная ФИО получателя, оперативно подделывают паспортик в Дие, благо приложух как собак нерезанных

ну а дальше все так: определить поддельную Дию
но ничего, скоро qr коды введут для всех и каждого, и станет нормалек


да прям на лоб треба їх друкувати рабам, щоб не заховався від жодного сканера на вулиці, правда! :shock:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:04

Экспресс-накладную Новой Почты давно можно получить, не отправляя товара. Сталкивался неоднократно. Например, сегодня, в субботу, заказал ботинки и сразу получил ЭН, а ботинки продавец вышлет только в понедельник.Так что при желании можно развести и самого афериста.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:11

  warlamp написав:Экспресс-накладную Новой Почты давно можно получить, не отправляя товара. Сталкивался неоднократно. Например, сегодня, в субботу, заказал ботинки и сразу получил ЭН, а ботинки продавец вышлет только в понедельник.Так что при желании можно развести и самого афериста.

тоже так подумал, электронная ТТН конечно рулит, но и аферист будет видеть статус "ожидается прием посылки от отправителя" и будет в свою очередь ждать отправки фактической
Tamagoch
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