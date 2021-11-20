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Скільки в середньому українці
готові витрачати під час...

Скільки в середньому українці готові витрачати під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:28

Скільки в середньому українці готові витрачати під час...

Пропонуємо до обговорення:
Середньостатистичний покупець готовий витратити на розпродаж Black Friday 3 700 гривень.

Дивися повний текст Скільки в середньому українці готові витрачати під час Black Friday — опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:28

Если покупать не в Украине то очень даже неплохо, а у нас как обычно без лоха и жизнь у барыг плоха, реальные скидки у нас только на никому не нужный хлам
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 07:54

Это в нашей стране пока не работает, если в целом. Скупать барахло? Деньги сегодня важнее.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 09:24

Товар стоит, к примеру, 1000. Его выставляют за 3000 со скидкой 50%. Лох ведётся и радостно покупает за 1500, то, что реально, просто в обычный день, стоит всего 1000- вот и весь принцип кидалова под названием "Black Friday".
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:14

Іноді можна щось цікаве придбати, але багато не витратиш
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Модератори: Ірина_, Модератор

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