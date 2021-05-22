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Земельні ділянки, які
використовуються не за...

Земельні ділянки, які використовуються не за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 09:59

Земельні ділянки, які використовуються не за...

Пропонуємо до обговорення:
За словами депутата Київської міської ради, секретаря постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Юрія Федоренка, було отримано велику кількість скарг від киян щодо того, що земельні ділянки використовуються не за цільовим призначенням.

Дивися повний текст Земельні ділянки, які використовуються не за призначенням – заберуть.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 09:59

Через год проверим у кого фактически появится на 50 парков больше?
moveton
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