Про це повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст Стартап Lucid розпродав електромобілів на 1,3 млрд доларів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 лис, 2021 12:37
Стартап Lucid розпродав електромобілів на 1,3 млрд доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стартап Lucid розпродав електромобілів на 1,3 млрд доларів.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 41 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|