Українські туристи оптимістично налаштовані щодо зимового сезону відпусток 2021/22.
Дивися повний текст Українці планують подорожі на зиму: ТОП-5 популярних напрямків.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 21:40
Українці планують подорожі на зиму: ТОП-5 популярних...
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Дивися повний текст Українці планують подорожі на зиму: ТОП-5 популярних напрямків.
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