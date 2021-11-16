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Українці планують подорожі
на зиму: ТОП-5 популярних...

Українці планують подорожі на зиму: ТОП-5 популярних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:40

Українці планують подорожі на зиму: ТОП-5 популярних...

Пропонуємо до обговорення:
Українські туристи оптимістично налаштовані щодо зимового сезону відпусток 2021/22.

Дивися повний текст Українці планують подорожі на зиму: ТОП-5 популярних напрямків.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:40

что можно делать в Турции зимой?
roberto dark
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