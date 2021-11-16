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Міжбанк: чому варто
поквапитися з купівлею валюти

Міжбанк: чому варто поквапитися з купівлею валюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:05

Міжбанк: чому варто поквапитися з купівлею валюти

Пропонуємо до обговорення:
Понеділок буде дуже активним днем на валютному ринку України.

Дивися повний текст Міжбанк: чому варто поквапитися з купівлею валюти.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:05

ФінансЮа пішов на сторону спекулянтів?
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:11

Re: Міжбанк: чому варто поквапитися з купівлею валюти

давно пора, хорошо бы 28 поскорее , в идеале до конца года
cohan
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