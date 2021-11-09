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Правила «жовтої» зони карантину
змінять: МОЗ пояснило, як

Правила «жовтої» зони карантину змінять: МОЗ пояснило, як
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:50

Правила «жовтої» зони карантину змінять: МОЗ пояснило, як

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Дивися повний текст Правила «жовтої» зони карантину змінять: МОЗ пояснило, як.
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