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НБУ оштрафував дві
компанії за порушення...

НБУ оштрафував дві компанії за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:55

НБУ оштрафував дві компанії за порушення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

Дивися повний текст НБУ оштрафував дві компанії за порушення «колекторського» закону.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:55

Мало начислил НБУ
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Модератори: Ірина_, Модератор

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