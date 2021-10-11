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НБУ оштрафував дві компанії за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:55
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
Дивися повний текст НБУ оштрафував дві компанії за порушення «колекторського» закону
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:55
Мало начислил НБУ
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