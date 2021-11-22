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Міжбанк: чи буде сьогодні
новий зліт котирувань

Міжбанк: чи буде сьогодні новий зліт котирувань
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 11:34

Міжбанк: чи буде сьогодні новий зліт котирувань

Пропонуємо до обговорення:
Вівторок буде дуже складним днем на валютному ринку. Ситуація з валютою за останні дні вочевидь змінилася і тиск на гривню різко зріс.

Дивися повний текст Міжбанк: чи буде сьогодні новий зліт котирувань.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 11:34

А графік оновлюється?
leonidukr
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 11:43

  leonidukr написав:А графік оновлюється?

Курси валют на міжбанку
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 11:56

МВФ бабла подкинул 700 лямов. Но всё в руках НБУ.
Omega
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