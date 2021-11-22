Вівторок буде дуже складним днем на валютному ринку. Ситуація з валютою за останні дні вочевидь змінилася і тиск на гривню різко зріс.
Дивися повний текст Міжбанк: чи буде сьогодні новий зліт котирувань.
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Додано: Вів 23 лис, 2021 11:34
Міжбанк: чи буде сьогодні новий зліт котирувань
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Дивися повний текст Міжбанк: чи буде сьогодні новий зліт котирувань.
Додано: Вів 23 лис, 2021 11:43
Курси валют на міжбанку
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