Про це сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.
Дивися повний текст Гетманцев розкрив подробиці меморандуму з МВФ.
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Додано: Вів 23 лис, 2021 16:24
Гетманцев розкрив подробиці меморандуму з МВФ
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Дивися повний текст Гетманцев розкрив подробиці меморандуму з МВФ.
Додано: Вів 23 лис, 2021 16:24
Соната для фортепиано № 2 си-бемоль минор, ор. 35 — фортепианная соната Фридерика Шопена.
А Вы говорили "будем жить".
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