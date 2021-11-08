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Гетманцев розкрив подробиці
меморандуму з МВФ

Гетманцев розкрив подробиці меморандуму з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 16:24

Гетманцев розкрив подробиці меморандуму з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Дивися повний текст Гетманцев розкрив подробиці меморандуму з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 16:24

Соната для фортепиано № 2 си-бемоль минор, ор. 35 — фортепианная соната Фридерика Шопена.
А Вы говорили "будем жить".
Kudrjavuy
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