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Компанія Great Wall представила електричний седан Saloon...
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Додано: Вів 23 лис, 2021 17:42
Пропонуємо до обговорення:
Китайський концерн Great Wall Motors додав до лінійки своїх брендів GWM, Haval, Tank, Wey та Ora новий, призначений для електромобілів преміум класу. Новий бренд отримав назву Saloon, а його першою моделлю став Mecha Dragon.
Дивися повний текст Компанія Great Wall представила електричний седан Saloon Mecha Dragon
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Додано: Вів 23 лис, 2021 17:42
цена песня, буду делать предзаказ!
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Додано: Вів 23 лис, 2021 20:52
Чудовий вибір. 2-ий місяць експлуатую Haval H6 третьої генерації. Отримую масу задоволення і продоважую щиро дивуватися якості, споживчим характеристикам, функціям, дизайну автівки. Тим більше, з огляду на її ціну.
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