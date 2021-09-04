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Компанія Great Wall представила
електричний седан Saloon...

Компанія Great Wall представила електричний седан Saloon...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 17:42

Компанія Great Wall представила електричний седан Saloon...

Пропонуємо до обговорення:
Китайський концерн Great Wall Motors додав до лінійки своїх брендів GWM, Haval, Tank, Wey та Ora новий, призначений для електромобілів преміум класу. Новий бренд отримав назву Saloon, а його першою моделлю став Mecha Dragon.

Дивися повний текст Компанія Great Wall представила електричний седан Saloon Mecha Dragon.
R2
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цена песня, буду делать предзаказ!
kostyanych1984
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 20:52

Re: Компанія Great Wall представила електричний седан Saloon

Чудовий вибір. 2-ий місяць експлуатую Haval H6 третьої генерації. Отримую масу задоволення і продоважую щиро дивуватися якості, споживчим характеристикам, функціям, дизайну автівки. Тим більше, з огляду на її ціну.
orest
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